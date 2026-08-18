Türkiye'nin en sıcak ilçesi belli oldu

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normaller civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,4 derece iken, bu yılın temmuz ayında 24,7 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 12 dereceyle, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Balıkesir'de ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde Akhisar çevresinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Nazilli ve Milas çevrelerinde normallerin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, geçen ay 27 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 8 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Aydın'da tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,1 derece iken, bu yılın temmuz ayında 27,8 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 dereceyle Kozan'da kaydedildi.