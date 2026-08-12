Türkiye'nin iki şehrini birleştirecek dev tünel için geri sayım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-İspir-Rize karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi kapsamında yürütülen önemli projelerden olduğunu belirtti.

Baruş, projenin Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar olan yaklaşık 30,3 kilometrelik kesiminde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin bulunduğunu ifade ederek yaklaşık 9 kilometrelik kesimin bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade etti.