Türkiye'ye bu yıl turist aktı. En çok hangi ülkeler geldi?

Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Rusya ve Almanya’nın her birinden 5 milyonu aşkın ziyaretçi gelirken Birleşik Krallık’tan gelenlerin sayısı 3 milyonu geçti.

Türkiye, aynı dönemde 51 milyar 278 milyon dolarla tarihinin en yüksek dokuz aylık turizm gelirine ulaştı.

Türkiye, dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye en yoğun ilgi Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık’tan geldi.

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 5,70 milyon kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı. Böylece Rusya’nın Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 13,29’dan yüzde 13,92’ye yükseldi.

Rusya’yı 5,17 milyon ziyaretçiyle Almanya izledi. Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece yılın ilk dokuz ayında bu üç ülkeden Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 14,06 milyona ulaştı.

Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın üçüncü çeyreğinde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı.

Ocak-eylül döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Bu dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselirken yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar olarak kaydedildi.