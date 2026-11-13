Türkiye'ye iade edilen Sercan Sayal adliyeye sevk edildi
13.11.2026 15:21
Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, adliyeye sevk edildi.
Yunanistan'da yakalanan Sayal, dün Türkiye'ye iade edilmişti. Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirilen Sayal, daha sonra İzmir'e götürüldü.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayal, bugün adliyeye sevk edildi.
Sevk işlemi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Sayal hakkında 116 ayrı suçlamayla arama kaydı bulunuyordu.
Bu suçlamaların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma olduğu bildirildi.
Sayal'ın önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.