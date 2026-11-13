Türkiye'ye iade edilen Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

Sayal hakkında 116 ayrı suçlamayla arama kaydı bulunuyordu.

Bu suçlamaların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma olduğu bildirildi.

Sayal'ın önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.