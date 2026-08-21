Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin cinayetinin 2. yılı

Yetkililerden seslerini duymasını isteyen Güran, “Öldürülen bizim kızımız ama yok edilen bizim aile. Reyting uğruna bu aileyi yok ettiler. Gelin köyü kendi gözlerinizle görün, olay yerini görün. Herkes kendisi soru soruyor ve kendisi cevaplıyor. Bize konuşma hakkı bile verilmiyor. Bize acımıyorsanız şu çocuklara, şu çocukların geleceğine acıyın. Şu gençlerin geleceği bile gitti. Doğmamış çocukların geleceği bile bitti.” diye konuştu.