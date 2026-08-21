Türkiye'yi ayağa kaldıran Narin cinayetinin 2. yılı
21.08.2026 04:16
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti.
Ülkeyi sarsan Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürülmüş halde bulunan 8 yaşındaki Narin ile ilgili davada aileden 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları ise 17 yıl hapis cezası almıştı.
8 yaşındaki kız, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde yaşıyordu. 21 ağustos 2024 tarihinde hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan 19. gün sonra ölü bulundu.
Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalda, üzeri taşlarla kapatılmış haldeydi. Otopside, Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit etdildi.
Aracında Narin'e ait DNA örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı.
Aileden bu 3 kişiye "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 4 yıl 6 ay ceza aldı. Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin’i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.
Ancak Yargıtay, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozdu. Nevzat Bahtiyar, ikinci davada 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cinayete ilişkin "suçluyu kayırma"dan yargılanan 12 sanık ve suça sürüklenen 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti.
Kızının mezarı başında açıklamalarda bulunan baba Arif Güran, “Rabb’im kızımın hakkını bırakmasın. Narin'in hakkını bırakmasın. 2 yıldır hepimiz ölüyüz. Bizler, aile olarak bu dosyanın yeniden açılıp şeffaf bir şekilde yargılanmasını istiyoruz.” dedi
"REYTİNG UĞRUNA AİLEM YOK EDİLDİ"
Yetkililerden seslerini duymasını isteyen Güran, “Öldürülen bizim kızımız ama yok edilen bizim aile. Reyting uğruna bu aileyi yok ettiler. Gelin köyü kendi gözlerinizle görün, olay yerini görün. Herkes kendisi soru soruyor ve kendisi cevaplıyor. Bize konuşma hakkı bile verilmiyor. Bize acımıyorsanız şu çocuklara, şu çocukların geleceğine acıyın. Şu gençlerin geleceği bile gitti. Doğmamış çocukların geleceği bile bitti.” diye konuştu.