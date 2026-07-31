Türknet çöktü mü? Türknet'te internet neden yok, ne zaman gelecek? Türknet'ten açıklama
31.07.2026 12:46
Son Güncelleme: 31.07.2026 14:11
Türkiye'de birçok kişinin kullandığı internet servisi sağlayıcısı Türknet'e öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar modemlerinde internet ışığının yanmaması ve internet kesintisi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Türknet'te hata raporları gözlemlenmeye başladı. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet'te internet neden yok, ne zaman gelecek?
Türkiye'nin en çok kullanılan internet servisi sağlayıcılarından Türknet'te internet kesintisi sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren internete erişim sağlayamayan aboneler, sosyal medyada "Türknet çöktü mü?" aramaları hız kazandırdı. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet'te internet neden yok, ne zaman gelecek?
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ, İNTERNET NEDEN YOK?
TürkNet kullanıcıları tarafından internet bağlantısında sorun yaşandığı bildiriliyor.
Hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığıyla ilgili ise Türknet tarafından açıklama yapıldı.
Downdetector'e göre 31 Temmuz Cuma güncel verilerinde de saat 11.15 itibarıyla Türknet'e erişimde sorun yaşandığı gözlemlendi.
TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA
Türknet'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli kullanıcılarımız,
Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."