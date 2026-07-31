Türknet çöktü mü? Türknet'te internet neden yok, ne zaman gelecek? Türknet'ten açıklama

Türkiye'de birçok kişinin kullandığı internet servisi sağlayıcısı Türknet'e öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar modemlerinde internet ışığının yanmaması ve internet kesintisi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Türknet'te hata raporları gözlemlenmeye başladı. Peki, Türknet çöktü mü? Türknet'te internet neden yok, ne zaman gelecek?