Türknet internet kesintisi. Türknet çöktü mü, internet neden yok?
31.07.2026 12:46
Türkiye'de birçok kişinin kullandığı internet servisi sağlayıcısı Türknet'e öğle saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar modemlerinde internet ışığının yanmaması ve internet kesintisi gibi sorunlarla karşılaştığını bildirmeye başladı. Downdetector isimli kullanıcı raporları uygulamasında ise gelen bildirimlerin ardından Türknet'te hata raporları gözlemlenmeye başladı. Peki, Türknet çöktü mü, internet neden yok? İşte 31 Temmuz Türknet erişim sorunu.
Türkiye'nin en çok kullanılan internet servisi sağlayıcılarından Türknet'te internet kesintisi sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren internete erişim sağlayamayan aboneler, sosyal medyada "Türknet çöktü mü?" aramaları hız kazandırdı. Peki, 31 Temmuz Türknet çöktü mü, internet neden yok?
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ, İNTERNET NEDEN YOK?
TürkNet kullanıcıları tarafından internet bağlantısında sorun yaşandığı bildiriliyor.
Hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığıyla ilgili ise Türknet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Downdetector'e göre 31 Temmuz Cuma güncel verilerinde de saat 11.15 itibarıyla Türknet'e erişimde sorun yaşandığı gözlemlendi.