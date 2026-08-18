Türksat uydu geçişi milyonları etkiledi, bin TL ücret talebi var. Evde frekans ayarı nasıl yapılır?

Bazı vatandaşların uydu frekans ayarını yapamaması fırsatçılığı beraberinde getirdi. Teknik servislerin basitçe yapılabilen uydu frekans ayarı için yüksek fiyatlar talep ettiği öğrenildi.

Evlere gelip birkaç dakika içerisinde yapılan uydu frekans ayarı için 500 ila 1000 TL ücret talep edildiği iddia edildi.

Bunun üzerine birçok vatandaş evde uydu frekans ayarını nasıl yapabileceğini araştırmaya başladı.