Türksat uydu geçişi milyonları etkiledi, bin TL ücret talebi var. Evde frekans ayarı nasıl yapılır?
18.08.2026 10:07
Türksat 3A'daki yayınlar, yüksek kapasiteli uydulara aktarıldı. Kanal ayarı yapamayanlar teknik servislere akın ederken, bazıları da nasıl yapacağını araştırıyor.
Türkiye’nin uydu yayıncılığında kritik bir dönüşüm gerçekleşti. 2008 yılından bu yana aralıksız hizmet sunan Türksat 3A uydusu, yeni yayınlarını 4A uydusu üzerinden gerçekleşmeye başladı.
Geçiş sonrası yüzlerce kanalın Türksat 4A ve yeni nesil uydulara aktarılması sonrası otomatik güncelleme yapan cihazlarda sorun yaşanmazken, bazı televizyonlarda ise yeniden ayar yapılması gerekti.
Bazı vatandaşların uydu frekans ayarını yapamaması fırsatçılığı beraberinde getirdi. Teknik servislerin basitçe yapılabilen uydu frekans ayarı için yüksek fiyatlar talep ettiği öğrenildi.
Evlere gelip birkaç dakika içerisinde yapılan uydu frekans ayarı için 500 ila 1000 TL ücret talep edildiği iddia edildi.
Bunun üzerine birçok vatandaş evde uydu frekans ayarını nasıl yapabileceğini araştırmaya başladı.
EVDE FREKANS AYARINI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?
İlk olarak televizyon kumandanızdan "Menü" veya "Ayarlar" tuşuna basın. Ardından Kurulum ya da Kanal Ayarları menüsüne girin.
Sonrasında ise "Manuel Kanal Arama" veya TP Ekle / Frekans Ekle" seçeneğini tıklayın.
12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4 frekans bilgilerini girin ve şebeke tarama sistemini açık konuma getirerek, aramayı başlatın.