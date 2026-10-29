Turuncu kodlu uyarı verilmişti, 15 gün sonra aynı kabus. Dereler taştı, sele teslim oldu

Gece saatlerinden itibaren etkisini attıran kuvvetli yağışlar nedeniyle Demre'nin Çevreli ve Üçağız mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sel meydana geldi, mahallelerdeki ev, iş yeri ve seraları su bastı.

Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise yolda kaldı. Sürücülere belediye ekipleri yardım etti.

“YARALI VE CAN KAYBIMIZ YOK”

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde daha önce yaşadıkları sel felaketinin aynısının meydana geldiğini söyledi.

Yaşanan olumsuzluktan dolayı herhangi bir yaralının olmadığını belirten Bağlı, "Bir mahsur kalma ihbarı bize geldi, itfaiyemiz, belediye, jandarmamız olay yerinde, bir olumsuzluk yok. Yolun taşkından dolayı kapanmasıyla verilen bir ihbar, herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Suların çekilmesini bekliyoruz." dedi.

15 GÜN ÖNCE DE AYNI FELAKET YAŞANMIŞ

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını ifade etti.

Selin olduğu yerlerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, "Yağış mevsim normallerinin üzerinde yağınca bu dereler suyu taşımıyor ve köye doğru geliyor. Geçenlerde biraz çalışma yaptık, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmaya başlamıştı ama köyün kökten çalışmaya ihtiyacı var. Bir küçük belediye bütçesiyle olacak değişiklikler değil, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'nin bize omuz verip köyü kurtarması lazım." diye konuştu.

Aynı sera ve evleri tekrar su bastığını vurgulayan Duran, arabalarında mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 karayolu ulaşıma kapandı.