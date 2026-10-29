Turuncu kodlu uyarı verilmişti, 15 gün sonra aynı kabus. Dereler taştı, sele teslim oldu
29.10.2026 08:59
Son Güncelleme: 29.10.2026 09:19
Yurt genelinde kuvvetli sağanaklar etkili oluyor. Antalya, Muğla ve Aydın başta olmak üzere gece saatlerindeki sağanak su baskınlarına neden oldu.
Türkiye'de yeni bir yağış hava dalgası etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı dünden beri birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanağın en çok etkilediği bölgeler Antalya'nın Demre, Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman ve Seydikemer ilçeleri oldu. Dereler taşarken caddeler ve seralar göle döndü. Birçok evi ise su bastı.
ANTALYA DEMRE
Gece saatlerinden itibaren etkisini attıran kuvvetli yağışlar nedeniyle Demre'nin Çevreli ve Üçağız mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sel meydana geldi, mahallelerdeki ev, iş yeri ve seraları su bastı.
Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise yolda kaldı. Sürücülere belediye ekipleri yardım etti.
“YARALI VE CAN KAYBIMIZ YOK”
Demre Kaymakamı Emin Bağlı, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde daha önce yaşadıkları sel felaketinin aynısının meydana geldiğini söyledi.
Yaşanan olumsuzluktan dolayı herhangi bir yaralının olmadığını belirten Bağlı, "Bir mahsur kalma ihbarı bize geldi, itfaiyemiz, belediye, jandarmamız olay yerinde, bir olumsuzluk yok. Yolun taşkından dolayı kapanmasıyla verilen bir ihbar, herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Suların çekilmesini bekliyoruz." dedi.
15 GÜN ÖNCE DE AYNI FELAKET YAŞANMIŞ
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını ifade etti.
Selin olduğu yerlerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, "Yağış mevsim normallerinin üzerinde yağınca bu dereler suyu taşımıyor ve köye doğru geliyor. Geçenlerde biraz çalışma yaptık, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmaya başlamıştı ama köyün kökten çalışmaya ihtiyacı var. Bir küçük belediye bütçesiyle olacak değişiklikler değil, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'nin bize omuz verip köyü kurtarması lazım." diye konuştu.
Aynı sera ve evleri tekrar su bastığını vurgulayan Duran, arabalarında mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.
Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 karayolu ulaşıma kapandı.
DALAMAN- BODRUM
Kuvvetli yağışlar Muğla'da da hayatı felç etti.
Şiddetli sağanak nedeniyle, 9 kişi mahsur kaldı. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle kent genelinde ekiplerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 250'yi aşkın personelin 100'den fazla araç, iş makinesi ve botla sahada görev yaptığı kaydedildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi'nde mahsur kalan 5 kişi ve 33 hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Darıyeri Mahallesi'nde evine kaya düşen 4 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde mahsur kalan hamile bir kadının da ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, Dalaman Kapıkargın başta olmak üzere ihbar gelen bölgelerde arama kurtarma, su tahliyesi, menfez açma, yol temizliği ve heyelanlara müdahale çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
ÇANAKKALE BİGA
Şiddetli sağanaktan etkilenen bir diğer şehir ise Çanakkale oldu.
Biga'da kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından ilçenin Cumhuriyet, Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü.
Araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.
MARDİN
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, birçok cadde ve sokağı suyla doldu.
Motosikletliler ve araçlar ilerlemekte güçlük çekerken zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintilerinin oluştuğu görüldü.
Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.
AYDIN
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde ise dün 17.00'de sıralarında kuvvetli yağışın etkisiyle Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi taştı.
Köprü bulunmayan noktadan aracıyla karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı otomobil ise debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak ortak çalışmasıyla sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y., güvenli alana alınırken, otomobil de sudan çekildi.
Sürücünün ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji bugün içinde uyarıları sürdürdü.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illeri teyakkuza çağırdı.
“Kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olalım." diyerek açıklama yapan Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün değerlendirmelerine göre, 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Başta turuncu kodlu uyarı verilen Muğla, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere, sarı kodlu uyarı kapsamındaki illerimizde sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı azami dikkat gösterilmesi ve teyakkuz hâlinde olunması büyük önem taşıyor." dedi.
Bakan Çiftçi, AFAD'ın koordinesinde ilgili kurumlarında gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.