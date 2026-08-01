Tutuklanan Sinem Dedetaş ve Cem Küçük aynı cezaevinde
01.08.2026 12:32
Dün tutuklama kararı verilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile gazeteci Cem Küçük, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve gazeteci Cem Küçük dün tutuklanmıştı.
Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklandı.
Dedetaş ile aynı soruşturmada tutuklanan mimar Burçin Çevik, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Dedetaş ile Çevik, saat 10.30 sıralarında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.
CEM KÜÇÜK DE AYNI CEZAEVİNDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve şantaj suçlarından tutuklanan Cem Küçük de aynı saatlerde Çorlu’ya getirilerek Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.