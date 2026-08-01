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Tutuklanan Sinem Dedetaş ve Cem Küçük aynı cezaevinde

01.08.2026 12:32

DHA

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Dün tutuklama kararı verilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile gazeteci Cem Küçük, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Tutuklanan Sinem Dedetaş ve Cem Küçük aynı cezaevinde
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CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve gazeteci Cem Küçük dün tutuklanmıştı.

Tutuklanan Sinem Dedetaş ve Cem Küçük aynı cezaevinde 1
DHA

Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklandı.

 

Dedetaş ile aynı soruşturmada tutuklanan mimar Burçin Çevik, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Dedetaş ile Çevik, saat 10.30 sıralarında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

CEM KÜÇÜK DE AYNI CEZAEVİNDE 2
DHA

CEM KÜÇÜK DE AYNI CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve şantaj suçlarından tutuklanan Cem Küçük de aynı saatlerde Çorlu’ya getirilerek Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

ONLAR DA AYNI CEZAEVİNDELER 3
DHA

ONLAR DA AYNI CEZAEVİNDELER

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent de Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor.

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