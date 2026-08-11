Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı için istenen ceza belli oldu
11.08.2026 15:16
Son Güncelleme: 11.08.2026 16:57
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede Kabadayı hakkında icbar suretiyle irtikap, resmi belgede sahtecilik, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap suçlamaları yöneltildi.
İSTENEN CEZA
Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İddianamede, 2024 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürüldü.
Ayrıca iddianamede 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi.
İddianamede, sanıklar belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, avukat Ali Şafak, imar müdürü Aslı Kotan ve ruhsat şefi Evren Buçan'ın Şile Belediyesine sonradan transfer edildiği, bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesi'nde imar ve iskan ruhsatlarının tamamıyla rüşvet karşılığı verildiği iddialar arasında yer aldı.
Ruhsat işlemleri bekletilen iş sahiplerinin belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'a ruhsat işlemleri için ulaştıkları, Özçakmak'ın kendisine gelen iş sahiplerini belediyenin avukatı olan Ali Şafak ve ruhsat şefi Evren Buçan'a yönlendirdiği, işin durumuna göre belirledikleri parayı rüşvet olarak talep ettikleri, rüşvetin verilmesi akabinde ruhsatların çıkartıldığı ileri sürüldü.
KÜÇÜK İŞLERDE 10-15 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI
İddianamede, düşük profilli işlerde 10-15 bin dolar gibi paranın elden talep edildiği, büyük rayiçli işlerde ise belediyeye malzeme, teknik alet veya hediye çeki gibi büyük meblağlı alımların yaptırıldığı, rüşvet veren kişilerin ruhsatlarının hızlıca verildiği öne sürüldü.
İddialar arasında sanık Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, son silinenler kısmında el yazısı ile yazmış olduğu iki adet listenin ele geçirildiği ve listede rüşvet alınan kişilerin ve alınan rüşvetlerden dağıtılan paraların notlarının tutulduğu da yer aldı.
İddianamede, sanık Oğuz Kaçmaz'ın soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdiği, ifadesinde Şile Belediyesinde kurulan rüşvet düzenine dair ayrıntılı bilgiler verdiği ve bu bilgiler ışığında soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.
ŞİLE'DE 21 AYRI EYLEMDE SORUŞTURMAYA KONU SUÇLAR İŞLENDİ İDDİASI
İddianamede, "Bu bağlamda çıkar amaçlı suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimlerinde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sanık Özgür Kabadayı'nın talimatları doğrultusunda hareket eden örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi şüphelilerin de bu gücü kullanarak örgüt için gelir getirici faaliyetlerine süreklilik arz edecek şekilde devam ettikleri de iddianamede iddialar arasında yer aldı.
Ayrıca yine sanıklar arası HTS ve BAZ kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin birlikte incelenmesi sonucunda Kabadayı'nın liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütünün kurulduğunun öne sürüldüğü iddianamede söz konusu örgütün Şile'de 21 ayrı eylemde soruşturmaya konu suçları işlendiğine dair kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu da yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturmada tanık ifadeleriyle belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilmişti.
Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin euroyu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden aralarında Kabadayı'nın da olduğu 15 kişi tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
AHBAP DERNEĞİ AYRINTISI
Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında festival ihalesini alan firmanın 22,79 milyon liralık faturaya karşın sanatçılara 1,93 milyon lira ödeme yaptığı iddia edilmişti.
Dosyaya, Haluk Levent'in yardımcısıyla kardeşi Berkant Acil arasındaki para hareketleri ve WhatsApp yazışmaları da girmişti.
Dosyaya eklenen rapora göre, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyon Hizmet Alımı ihalesini resmi kayıtlarda Sur Müzik aldı. Yaklaşık 38 milyon 212 bin TL bedelli olan ihalede, Sur Müzik firmasının paravan olarak kullanıldığı, organizasyonun ise fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon firması tarafından yürütüldüğünün tespit edildiği belirtilmişti.
Sur Müzik’in sahibi Mehmet Sait Köse'nin ifadesinde, yaklaşık 13 milyon liralık hakediş ödemesinin yapılması karşılığında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adına 4 milyon lira rüşvet talep edildiğini öne sürdüğü kaydedildi.