Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı için istenen ceza belli oldu

İddianamede, 2024 yerel seçimlerinde Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürüldü.

Ayrıca iddianamede 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edildi.

İddianamede, sanıklar belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, avukat Ali Şafak, imar müdürü Aslı Kotan ve ruhsat şefi Evren Buçan'ın Şile Belediyesine sonradan transfer edildiği, bu ekibin gelmesi üzerine Şile Belediyesi'nde imar ve iskan ruhsatlarının tamamıyla rüşvet karşılığı verildiği iddialar arasında yer aldı.

Ruhsat işlemleri bekletilen iş sahiplerinin belediye başkan yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'a ruhsat işlemleri için ulaştıkları, Özçakmak'ın kendisine gelen iş sahiplerini belediyenin avukatı olan Ali Şafak ve ruhsat şefi Evren Buçan'a yönlendirdiği, işin durumuna göre belirledikleri parayı rüşvet olarak talep ettikleri, rüşvetin verilmesi akabinde ruhsatların çıkartıldığı ileri sürüldü.

KÜÇÜK İŞLERDE 10-15 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI

İddianamede, düşük profilli işlerde 10-15 bin dolar gibi paranın elden talep edildiği, büyük rayiçli işlerde ise belediyeye malzeme, teknik alet veya hediye çeki gibi büyük meblağlı alımların yaptırıldığı, rüşvet veren kişilerin ruhsatlarının hızlıca verildiği öne sürüldü.

İddialar arasında sanık Oğuz Kaçmaz'ın cep telefonunda yapılan incelemede, son silinenler kısmında el yazısı ile yazmış olduğu iki adet listenin ele geçirildiği ve listede rüşvet alınan kişilerin ve alınan rüşvetlerden dağıtılan paraların notlarının tutulduğu da yer aldı.

İddianamede, sanık Oğuz Kaçmaz'ın soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdiği, ifadesinde Şile Belediyesinde kurulan rüşvet düzenine dair ayrıntılı bilgiler verdiği ve bu bilgiler ışığında soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.