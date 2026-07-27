Tuz Gölü'nde son 5 yılın flamingo rekoru

Geçen yıllardaki kayıpların bir şekilde kapandığını belirten Tunç, bu yılki koloninin sevindirici olduğunu söyleyerek, “Tuz Gölü kapalı havzası sadece yağmurlarla beslenen bir havza haline gelmeye başladı. Bu yıl yağışlar sonrası Tuz Gölü ve flamingolar adına güzel gelişmelere sahip olduk.

Yaptığım gözlemde yoğun ve coşkulu bir koloni haline geldiler. Bunu bizim de korumamız gerekiyor.

Dış etkenlerin yanında insanların da bunu koruması gerekiyor. Eylül ve ekim ayında yavruların uçmasıyla güzel görüntüler olacak” de