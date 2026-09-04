Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor
04.09.2026 16:12
Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Tuz Gölü’nde, suların çekilmesiyle başlayan tuz hasadı devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü’nde suların çekilmesiyle başlayan üç aylık hasat döneminde ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.
Anadolu Ajansı
İç Anadolu’nun kalbinde; Ankara, Konya ve Aksaray’ın kesiştiği kapalı havzada yer alan Tuz Gölü, 1800’lerin başından beri Türkiye'nin tuz üretiminde önemli bir role sahip.
Anadolu Ajansı
Gölde, havuzlardaki su çekilmeye başlayınca dipte kristalleşen tuz yüzeye çıkıyor.