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Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor

04.09.2026 16:12

AA

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Türkiye’nin tuz ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Tuz Gölü’nde, suların çekilmesiyle başlayan tuz hasadı devam ediyor.

Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor
Anadolu Ajansı

Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü’nde suların çekilmesiyle başlayan üç aylık hasat döneminde ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor 1
Anadolu Ajansı

İç Anadolu’nun kalbinde; Ankara, Konya ve Aksaray’ın kesiştiği kapalı havzada yer alan Tuz Gölü, 1800’lerin başından beri Türkiye'nin tuz üretiminde önemli bir role sahip.

Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor 2
Anadolu Ajansı

Gölde, havuzlardaki su çekilmeye başlayınca dipte kristalleşen tuz yüzeye çıkıyor.

Tuz Gölü’nde sular çekildi, hasat başladı. Yıllık ortalama 1,5 milyon ton tuz çıkarılıyor 3
Anadolu Ajansı

Ardından devreye tuz kesme makineleri giriyor; kazınan tuzlar kamyonlara yüklenip ya toplama alanlarına ya da direkt işlenmek üzere fabrikaların yolunu tutuyor.