Üç aylar başlangıç tarihi 2027: Üç aylar ne zaman başlıyor? (2027 Diyanet kandil takvimi)
29.09.2026 10:47
Manevi huzur ve bereket mevsimi olan Üç Aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2027 dini günler takvimiyle birlikte üç aylar başlangıç tarihi belli oldu.
İslam aleminde rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet'in takvimine göre Recep ayı ile başlayacak olan bu mübarek süreçte idrak edilecek Regaip, Mirac ve Berat kandillerinin tarihleri tek tek belirlendi. Peki, 2027 üç aylar ne zaman başlıyor, kandiller ne zaman idrak edilecek?
2026 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre mübarek üç aylar, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Recep ayının birinci günüyle birlikte başlayacak.
Bu tarihte aynı zamanda üç ayların ilk mübarek gecesi olan Regaip Kandili de idrak edilecek.
ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi idrak edilecek.
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.