Üç aylar başlangıç tarihi 2027: Üç aylar ne zaman başlıyor? (2027 Diyanet kandil takvimi)

İslam aleminde rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Diyanet'in takvimine göre Recep ayı ile başlayacak olan bu mübarek süreçte idrak edilecek Regaip, Mirac ve Berat kandillerinin tarihleri tek tek belirlendi. Peki, 2027 üç aylar ne zaman başlıyor, kandiller ne zaman idrak edilecek?