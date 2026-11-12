Üç aylar ne zaman başlayacak? 2026-2027 üç aylar başlangıç ve bitiş tarihi
12.11.2026 13:43
Mübarek üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) için geri sayım başladı. Her yıl bir önceki seneye göre daha erken idrak edilen üç ayların bu yıl başlayacağı ve biteceği tarih belli oldu.
Recep ayının ilk günü başlayacak olan üç aylar için tarih araştırmaları sürüyor. İçerisinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan Bayramı'nı barındıracak olan üç ayların bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceği merak ediliyor.
2026-2027 ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
İslam dünyasında kutsal aylar olarak bilinen üç ayların başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 dini günler takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; Mübarek üç aylar Recep ayıyla birlikte 10 Aralık Perşembe akşamı başlayacak. Toplamda 25 gün sürecek olan Recep ayı 4 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
ŞABAN VE RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Recep ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ayı başlayacak. 9 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan Şaban ayı, 22 Ocak Cuma günü sona erecek.
Oruç ayı olan Ramazan ayı ise 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 8 Mart Pazartesi günü arefe günüyle birlikte sona erecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Şevval ayında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı ise 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca idrak edilecek.