O dönem gazetecilere konuşan Yusuf'un amcası Necmettin Akyol, "Bu ev daha önce 75 kez kendi kendine yandı. Alevler kızıl değil maviydi. Bundan önce ailenin 2 çocuğu daha boğularak öldürülmüş halde bulundu." demişti.

Eşinin saçlarının kendi kendine yandığını ve bu olaydan sonra eşinin konuşamaz hale geldiğini öne süren Akyol, "Daha 1 yaşında olan bir çocuk, cama yetişmesi mümkün olmayan yerden aşağı düştü. Bir kaç kez hocaya gittik. 50 milyar lira para verdik. Çözüm bulamayınca evi terk ettik." ifadelerini kullanmıştı.