Üç ilde sandık kuruldu. AK Parti 4, MHP ve CHP birer belde kazandı
06.06.2026 10:49
Son Güncelleme: 07.06.2026 21:01
Bugün Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 6 beldeden 4'nü AK Parti adayları kazandı. MHP ve CHP adayları da birer belde kazandı.
Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleri, Nevşehir'in Mustafapaşa beldesi ile Gümüşhane'nin Tekke beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta, seçimlerin sorunsuz tamamlandığını söyledi.
BAŞKANLAR BELLİ OLDU
Resmi olmayan sonuçlara göre, Tokat'ın Bağtaşı beldesinde, 722 oy olan AK Parti adayı Mustafa Karadağ seçimi kazandı.
Yolüstü beldesinde de 911 oyla AK Partili Mustafa Altın sandıktan birinci çıktı.
Kuşçu beldesinde 373 oyla MHP adayı Hikmet Temizel, Çevrecik beldesinde ise 877 oyla CHP'li Nazım Demirkol belediye başkanı seçildi.
Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti adayı Mustafa Özer,, seçimi birinci tamamladı.
Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan AK Parti'li Kemalettin Aydın oldu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal meydadan açıklama yaptı.
Cumhur İttifakı olarak 5 belde kazandıklarını belirten Yavuz,, "Bu sonuçlar, Milletimizin Partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BÜYÜK ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUCAKLADIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde sandıkların açılması sonrası Mustafapaşa Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Telefon bağlantısıyla vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde elde edilen başarıdan dolayı Cumhur İttifakı seçmenlerine teşekkür etti.
Erdoğan konuşmasında, "Her şeyden önce bizleri meydanda dinleyen tüm kardeşlerime en samimi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Seçimler bitti. Dört tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık, bir tanesini de MHP aldı. Böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Ben bu davaya gönül veren kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu başarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız ve bu birlikteliğinizi beraber yürüteceğiz. Bu beş beldemizde de çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması meydanda toplanan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
NARİN'İN KÖYÜNDE MUHTARLIK SEÇİMİ
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mahallesinde ise muhtarlık seçimi vardı.
Narin'in amcası Salim Güran, dava sonucu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
O dönem Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan Salim Güran'ın görevi, cezayla birlikte düşürülmüştü.
Güran'ın yerine geçici olarak görevlendirilen ve seçimde tek aday olan Murat Kaya, yeni muhtar seçildi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, "Bu tablo, milletimizin Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'nin hizmet siyasetine olan teveccühünün artarak sürdüğünü açıkça göstermektedir" dedi.