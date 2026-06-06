Üç ilde sandık kuruldu. Oy verme işlemi sona erdi
06.06.2026 10:49
Son Güncelleme: 07.06.2026 18:44
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan altı yerleşim yerinde bugün seçim var. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
YSK Başkanı Mutta, bugün Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmenin oy kullandığını belirtti.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona erdiğini ifade eden Mutta, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir.” dedi.
YSK Başkanı Mutta, "Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başlamıştır. Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır.
Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
7 HAZİRAN SEÇİMLERİNE HANGİ PARTİLER GİRDİ?
Beldelerde yapılacak yerel ara seçime 27 siyasi parti katıldı.
Seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da çekilen kura ile belirlendi.
Buna göre pusulada sıralama şöyle olacak:
"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."