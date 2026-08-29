Üç kardeşin gizemli ölümü. Tek renk giyinerek kol kola yürümüşlerdi, bu kez not defteri ortaya çıktı
29.08.2026 10:08
Üç kardeşin Kocaeli Darıca sahilindeki ölümünün ardından bazı sorular yanıtsız kaldı. Kardeşlerin tek renk giyindiği, kol kola yürüdüğü son görüntülerin ardından bu kez not defteri kafaları karıştırdı
Kocaeli'de Darıca sahilinde geçtiğimiz hafta üç cesedin birer saat arayla kıyıya vurması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İsimlerinin Muhammed Ali (24), Gülşah (17) ve Belinay Sakar (15) olduğu öğrenilen kişilerin kardeş olduklarının ortaya çıktı; simsiyah giyinerek kol kola yürüdüğü görüntüler soru işaretlerini daha da artırdı.
Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bir gün sonra “kayıp” kardeş Bilgenur S.'ye sağ olarak ulaşıldı.
Bilgenur S.'nin anlattıklarıyla gizemin çözülmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Kardeşlerden birinin sosyal medya paylaşımı ve not defterinde yazanlar kafaları karıştırdı.
Genç kadın ifadesinde annesinin yeniden evlenmesinin gündeme gelmesi üzerine kardeşlerinin evden ayrılma konusunu konuştuklarını söyledi. Son dönemde annesine daha ılımlı yaklaştığını, diğerlerinin kendisine mesafeli davrandığını, olay gecesi de yanlarına almadıklarını anlattı.
Bilgenur S. ayrıca annesine eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediğini, kapısını hep kilitli tuttuğunu da ileri sürdü.
Hayatını kaybeden kardeşlerden 15 yaşındaki Belinay S.'nin olaydan kısa süre önce kitap odaklı bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım dikkati çekti.
Belinay'ın söz konusu paylaşımında şu ifadelerin yer aldığı görüldü:
"Güz Geliyor (göremeyecek olmam ne acı)
Güz geliyor
Soluyor düşlerim
Bir vedaya hazırlıyor bu rüzgarlar beni
Adım adım, sürükleyerek, kendinden son derece emin
Güz geliyor
Geçiyor vaktim
Yalnızca bu uğultular anlıyor beni
Bağırmadan, hissederek, ne olup bittiğini gözleyen."
Baba Murat S. de dün bir televizyon kanalına telefonla bağlandı.
Aynı zamanda dayısının kızı olan eski eşiyle üç yıldır görüşmediğini belirten Sakar, çocuklarının ölüm haberini geç aldığını ifade ederek "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi." diye konuştu.
Çocuklarıyla da iki yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum." şeklinde konuştu.
"BIÇAĞI ŞAH DAMARIMA DAYADI"
Murat S., "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusunu şu iddialarla yanıtladı:
"Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Ben de onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."
Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı." dedi.
TEK RENK GİYİNMİŞLERDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarında 3 kardeşin saat 03.50 sıralarında birlikte evden çıktıkları belirlendi.
Kardeşlerin Darıca Cami Mahallesi’ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı yönüne doğru yürüdükleri görüldü.
Tek renkte simsiyah giyinen üç kardeşin zaman zaman kol kola, zaman zaman da yan yana yürüdükleri belirlendi.
50 METRELİK KÖR NOKTA
Kardeşlerin saat 04.00 sıralarında falezlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerledikleri tespit edildi.
Bu noktadan sonraki yaklaşık 50 metrelik bölümün güvenlik kameralarının görüş açısının dışında kaldığı belirlendi. Kardeşlerin denize nereden ve nasıl girdiklerini gösteren görüntüye ulaşılamadı.
Kardeşlerin güvenlik kameralarında son görüldükleri nokta ile cansız bedenlerinin bulunduğu bölge arasında yaklaşık 20-30 metre mesafe olduğu tespit edildi.
İKİ KIZ KARDEŞİN TELEFONLARI EVDE BULUNDU
Soruşturmada Gülşah ve Belinay Sakar’ın cep telefonlarını yanlarına almadan evden çıktıkları, cihazların evde bulunduğu belirlendi.
Telefonların evde bırakılması da diğer delillerle birlikte soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı. Telefonların imaj çalışması tamamlanırken, ekiplerin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
"SENİ BİZDEN DENİZ ALDI"
Evde yapılan incelemede kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir defter bulundu.
Defterde, ailenin 10 yıl önce boğulan çocuklarından Tansu'ya ilişkin notların bulunduğu ifade edildi.
Notlar arasında “Seni bizden deniz aldı”, “Seni çok özlüyoruz” şeklindeki ifadelerin de yer aldığı belirtildi.
Defterde kardeşlerin yaşadıkları ve gelecek kaygısına yönelik yazılar bulunduğu kaydedildi.