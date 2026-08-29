Üç kardeşin gizemli ölümü. Tek renk giyinerek kol kola yürümüşlerdi, bu kez not defteri ortaya çıktı

Baba Murat S. de dün bir televizyon kanalına telefonla bağlandı.

Aynı zamanda dayısının kızı olan eski eşiyle üç yıldır görüşmediğini belirten Sakar, çocuklarının ölüm haberini geç aldığını ifade ederek "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi." diye konuştu.

Çocuklarıyla da iki yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"BIÇAĞI ŞAH DAMARIMA DAYADI"

Murat S., "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusunu şu iddialarla yanıtladı:

"Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Ben de onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."

Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı." dedi.