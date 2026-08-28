Üç kardeşin sır ölümünde yeni bulgular. Ekipler tek ihtimale yoğunlaştı

Olay gecesi evde olan diğer kardeş B.S.'nin (21) de ifadesine başvuruldu. B.S.'nin ifadesinde kardeşlerinin anneleriyle ilişkileri, aile içerisinde son dönemde yaşananlar ve olay öncesindeki süreç hakkında bilgi verdiği öğrenildi. B.S.'nin ifadesinde, annesinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerinin kendi aralarında evden ayrılma konusunda konuştuklarını söylediği belirtildi.

B.S.'nin ayrıca son dönemde annesine daha ılımlı yaklaşmasının ardından kardeşlerinin kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını ve olay gecesi kendisini yanlarına almadıklarını söylediği bildirildi. B.S.'nin ayrıca annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği, bu sebeple kapısını hep kilitli tuttuğunu belirttiği iddia edildi.

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

İfade işlemlerinin ardından B.S.'nin annesi veya babasıyla birlikte gitmek istemediğini, kendini güvende hissetmediğini belirterek kadın sığınma evine yerleştiği belirtildi. B.S.'nin daha sonra kendisiyle görüşmek isteyen babasıyla da görüşmediği kaydedildi.