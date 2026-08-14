Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. İşte Meclis'teki yeni sandalye dağılımı

AK Parti ve MHP, 14 Mayıs 2023'teki parlamento seçimlerinde toplam 318 milletvekiliyle bir kez daha çoğunluğu elde etti.

CHP ve İYİ Parti’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı 212, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 vekille temsil hakkı kazandı.

Yeniden Refah, 5 milletvekiliyle Meclis'e girdi.

Ancak tablo, bu şekilde uzun süre kalmadı.

Özellikle ittifak kurduğu partilere kendi listesinde yer veren ana muhalefet partisi, seçimden hemen sonra önemli ölçüde küçüldü.

Toplam 39 milletvekili Meclis'te yemin etmeden önce istifa ederek kendi partilerine döndüler. Ayrılanların partisel dağılımı şöyleydi:

DEVA Partisi: 15

Gelecek Partisi: 10

Saadet Partisi: 10

Demokrat Parti: 3

İYİ Parti: 1 (Ahmet Ersagun Yücel, Ankara'da CHP listelerinden seçildikten sonra ayrılıp partisine döndü)

AKP listelerinden Meclis'e giren dört milletvekili Hüda-Par'a geçerken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da istifa ederek kendi partisini temsil etmeye başladı.

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren iki milletvekili istifa ederek EMEP sıralarını geçti. İki milletvekiliyse Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.