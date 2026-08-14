Üç milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. İşte Meclis'teki yeni sandalye dağılımı
14.08.2026 21:41
Son Güncelleme: 14.08.2026 21:54
Mustafa Bilici, Mehmet Mustafa Gürban ve Ömer Karakaş, AK Parti'ye katıldı. Meclis'teki sandalye dağılımı bir kez daha değişti.
Üç milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı bir kez daha değişti.
İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti.
Siyasetçiler, AK Parti'nin 25'inci yılının kutlandığı mitingde iktidar partisine katıldı; rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
Bu gelişmeyle AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280'e ulaştı.
Mustafa Bilici'nin istifasının ardından Yeni Yol Partisi, TBMM'de grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetti.
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
ANA MUHALEFET DE DEĞİŞMİŞTİ
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda sert tartışmaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz temmuz ayında bir dönem sona erdi.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine CHP'den istifa etti ve 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurdu.
Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengeleri de değiştirdi.
Sayıları 44'e gerileyen CHP'li vekiller, "ana muhalefet" sıralarını bırakarak MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme yerleştirildi.
Meclis'te partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:
AK Parti: 280
Yeni Parti: 91
DEM Parti: 56
MHP: 46
CHP: 44
İYİ Parti: 27
Yeni Yol Partisi: 20
Bağımsız: 13
Yeniden Refah Partisi: 4
Hür Dava Partisi: 4
Türkiye İşçi Partisi: 3
Demokratik Bölgeler Partisi: 2
Emek Partisi: 2
Saadet Partisi: 1
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 1
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.
14 MAYIS 2023'TEKİ TABLO NASILDI?
AK Parti ve MHP, 14 Mayıs 2023'teki parlamento seçimlerinde toplam 318 milletvekiliyle bir kez daha çoğunluğu elde etti.
CHP ve İYİ Parti’nin içinde yer aldığı Millet İttifakı 212, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 vekille temsil hakkı kazandı.
Yeniden Refah, 5 milletvekiliyle Meclis'e girdi.
Ancak tablo, bu şekilde uzun süre kalmadı.
Özellikle ittifak kurduğu partilere kendi listesinde yer veren ana muhalefet partisi, seçimden hemen sonra önemli ölçüde küçüldü.
Toplam 39 milletvekili Meclis'te yemin etmeden önce istifa ederek kendi partilerine döndüler. Ayrılanların partisel dağılımı şöyleydi:
DEVA Partisi: 15
Gelecek Partisi: 10
Saadet Partisi: 10
Demokrat Parti: 3
İYİ Parti: 1 (Ahmet Ersagun Yücel, Ankara'da CHP listelerinden seçildikten sonra ayrılıp partisine döndü)
AKP listelerinden Meclis'e giren dört milletvekili Hüda-Par'a geçerken, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da istifa ederek kendi partisini temsil etmeye başladı.
Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren iki milletvekili istifa ederek EMEP sıralarını geçti. İki milletvekiliyse Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.