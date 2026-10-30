Üç raylı sistemle bağlanacak. Test sürüşü yapıldı, İstanbul'un yeni metro hattı açılıyor
30.10.2026 15:26
Son Güncelleme: 30.10.2026 16:00
İstanbul'da Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı. Yeni metro hattı aralık ayında açılacak.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yeni bir metro hattı hizmete girmeye hazırlanıyor. M12 kodlu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı.
60'ıncı Yıl Parkı İstasyonu'nda sürücüsüz gerçekleştirilen test sürüşüne Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.
ÜÇ RAYLI SİSTEMLE ENTEGRA ÇALIŞACAK
Hattın 60'ıncı Yıl Parkı durağından başlayan test sürüşünde ilk olarak Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar teknik bir sunum yaptı. Ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.
Toplam 11 istasyondan oluşan hattın orta noktası Ataşehir'deki Finans Merkezi olacak. Raylar üzerinde üzerinde otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonlar çalışacak.
Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı olacak.
11 İSTASYONU VAR
Hat 11 istasyondan oluşuyor. M12 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı'ndaki duraklar şöyle:
60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarkı, SBÜ Hastanesi, Kazım Karabekir.
ARALIK AYINDA AÇILIYOR
Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başladı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.
Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.