Üç raylı sistemle bağlanacak. Test sürüşü yapıldı, İstanbul'un yeni metro hattı açılıyor

Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başladı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.

Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.