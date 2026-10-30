Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Üç raylı sistemle bağlanacak. Test sürüşü yapıldı, İstanbul'un yeni metro hattı açılıyor

30.10.2026 15:26

Son Güncelleme: 30.10.2026 16:00

Aydın KayarEditör

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı. Yeni metro hattı aralık ayında açılacak.

Üç raylı sistemle bağlanacak. Test sürüşü yapıldı, İstanbul'un yeni metro hattı açılıyor
DHA

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yeni bir metro hattı hizmete girmeye hazırlanıyor. M12 kodlu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı.

 

60'ıncı Yıl Parkı İstasyonu'nda sürücüsüz gerçekleştirilen test sürüşüne Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Arslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

ÜÇ RAYLI SİSTEMLE ENTEGRA ÇALIŞACAK 1
DHA

ÜÇ RAYLI SİSTEMLE ENTEGRA ÇALIŞACAK

Hattın 60'ıncı Yıl Parkı durağından başlayan test sürüşünde ilk olarak Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar teknik bir sunum yaptı. Ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

 

Toplam 11 istasyondan oluşan hattın orta noktası Ataşehir'deki Finans Merkezi olacak. Raylar üzerinde üzerinde otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonlar çalışacak.

 

Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla bağlantılı olacak.

11 İSTASYONU VAR 2
DHA

11 İSTASYONU VAR

Hat 11 istasyondan oluşuyor. M12 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı'ndaki duraklar şöyle:

 

60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarkı, SBÜ Hastanesi, Kazım Karabekir.

ARALIK AYINDA AÇILIYOR 3
DHA

ARALIK AYINDA AÇILIYOR

Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başladı.

 

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.

 

Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery