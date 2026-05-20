Ücretsiz olduğunu duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

20.05.2026 17:54

İHA

Kırıkkale'de ücretsiz sebze fidesi dağıtımı için gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, saatler öncesinden meydana akın etti. Vatandaşlar yağmur başlamasına rağmen sıradaki yerini bırakmadı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan sebze fideleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sebze fidesi almak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden meydana akın etti. 

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 3 ayrı stantta yapılan dağıtımda kuyruklar yüzlerce metre uzadı. Gencinden yaşlısına binlerce vatandaş, fide alabilmek için bekleyişini sürdürdü. 

Bekleyiş sırasında başlayan yağmura rağmen vatandaşlar sıradaki yerini terk etmedi. Kimi bahçesine kimi balkonuna dikmek için fide aldı. Fidelerini teslim alan vatandaşlar, onları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı. 

Belediye Başkanı Ahmet Önal, dağıtımın geleneksel hale geldiğini belirtti. Toplamda yarım milyon fidenin vatandaşlara dağıtıldığını anlatan Önal, "Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemek için buradayız. Müthiş bir kalabalık var. Sağ olsunlar, tüm üreticilerimiz burada. Toplamda yarım milyon fideyi Kırıkkaleli vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Yağmur yağıyor, bereketiyle geldi." dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlar ise hem yoğun ilgiden hem de dağıtılan fidelerden memnun kaldı. 

Yaklaşık 2 saattir sırada beklediğini dile getiren Yıldız Bedir ise, "Domates, biber ve patlıcan fidesi alacağız" dedi.
 

Toprakla uğraşmayı sevdiğini anlatan Gülnaz Akkaya da, "Çiçeklerim de var, bahçeyi çok seviyorum. Sağ olsunlar, her zaman destek oluyorlar" şeklinde konuştu.

Fide almak için sırada bekleyen Serdar Bozkurt, hava şartlarına rağmen bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Hava şartları şu an zorluyor ama yine de sırayı bozmak istemedik" diye konuştu.