Uçurumda dehşet: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu
14.11.2026 16:03
Ordu'da haber alınamayan üç kişi, 300 metreden dere yatağına düşen otomobilde ölü bulundu.
Ordu'da üç kişi, uçurumdan yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.
Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine ekipler, gece saatlerinde arama çalışması başlattı.
ARAÇ 300 METREDEN YUVARLANMIŞ
Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir kaza ihbarı üzerine, Gölköy ilçesi Gölköy-Mesudiye karayolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler Berat Kavak'ın kullandığı 52 AIB 007 plakalı otomobilin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını tespit etti.
ÜÇ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan kontrollerde Berat Kavak ile beraberindeki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in yaşamını yitirdiği saptandı.
Üç kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.