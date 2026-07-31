Ukraynalı turistin Ayasofya videosu sosyal medyada gündem oldu

Ukraynalı olduğu belirtilen bir turist, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda yabancı turistlere uygulanan 25 euroluk giriş ücretini ödememek için farklı bir yöntem denediğini ileri sürdü.

Videoda ücretli turist girişini kullanmak yerine namaz vaktini beklediğini anlatan Ukraynalı turist, ibadet için ayrılan girişten içeri girerek Ayasofya'yı ücretsiz ziyaret ettiğini iddia etti.