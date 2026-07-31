Ukraynalı turistin Ayasofya videosu sosyal medyada gündem oldu
31.07.2026 10:00
Ayasofya Camisi'nde turistlere uygulanan 25 euro giriş ücretini aşmak isteyen bir turist, namaz saatini bekleyerek camiye ücretsiz giriş yaptığını iddia ettiği bir video paylaştı.
İstanbul'un simge yapılarından Ayasofya Camisi, bir turistin sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ukraynalı olduğu belirtilen bir turist, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda yabancı turistlere uygulanan 25 euroluk giriş ücretini ödememek için farklı bir yöntem denediğini ileri sürdü.
Videoda ücretli turist girişini kullanmak yerine namaz vaktini beklediğini anlatan Ukraynalı turist, ibadet için ayrılan girişten içeri girerek Ayasofya'yı ücretsiz ziyaret ettiğini iddia etti.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde ibadet etmek isteyenler için girişler ücretsiz olurken, turistik ziyaret amacıyla gelen yabancı ziyaretçiler için 25 euro giriş ücreti uygulanıyor.
Turistik ziyaretler üst galeriden gerçekleştirilirken, ibadet alanı ise ücretsiz olarak kullanılabiliyor.