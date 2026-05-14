Ülkenin yarısında sel riski var! Şiddetli dolu ve hortumlar oluşabilir
14.05.2026 08:50
Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bahar sağanakları nedeniyle sel tehlikesi sürerken dolu ve hortuma karşı vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca 39 il için sarı kodlu uyarı da verildi.
Türkiye'nin büyük bölümünde bugün bahar sağanakları etkili olacak.
39 İLDE RİSK BÜYÜK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 39 il için sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kod verilen iller şöyle:
“Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce”
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aralarında Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'in de olduğu birçok kentte sel riskinin olduğunu dile getirdi.
SEL RİSKİ SÜRÜYOR
Bugün Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü ve şiddetli yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanaklar şiddetini artırarak devam edecek.
Ankara İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir.
İç Anadolu'da ise Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli olacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ege Bölgesi'nin tamamı da bahar sağanağının etkisi altında. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkisini sürdürmeye devam edecek.
Akdeniz'de Isparta'dan Adana ve Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda şiddetli dolu ve hortum oluşabilir.
Karadeniz'de ise Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli yağacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürecek.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün ve yarın ülke genelinde azalması ve yer yer mevsim normallerinin de altına düşmesi bekleniyor.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında şu ifadeler yer aldı:
“İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale’nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Antalya’nın iç ve doğusu, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ’ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”