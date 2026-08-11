ultrAslan lideri adli kontrolle serbest bırakıldı. İfadesi ortaya çıktı

ultrAslan lideri hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor da ortaya çıktı.



MASAK tarafından hazırlanan raporda, Sebahattin Şirin ile oğlu İ.Ş.Ş.'nin banka hesaplarındaki para hareketlerine yer verildi.

Rapora göre, İ.Ş.Ş.'nin hesaplarında 38 milyon 440 bin lira, Sebahattin Şirin'in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin lira olmak üzere yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Baba ile oğlu arasında ise 2021-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 liralık karşılıklı para hareketi belirlendi.

İ.Ş.Ş.'nin hesaplarındaki işlem hacminin 2022'de 2 milyon lira seviyesindeyken, 2023'te 9 milyon 325 bin liraya, 2024'te ise 11 milyon 331 bin liraya çıktığı kaydedildi.

İşlem hacminin 2025'te 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin lira olduğu tespit edildi.