ultrAslan lideri gözaltında. MASAK raporunda 51 milyonluk para trafiği
11.08.2026 12:39
Son Güncelleme: 11.08.2026 14:31
Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan ultrAslan lideri Sebahattin Şirin, adliyeye sevk edildi. Şirin hakkında hazırlanan MASAK raporunda hesap hareketlerine ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin (Muazaffer) Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şirin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tribün liderinin burada savcıya ifade vermesi bekleniyor.
ultrAslan lideri hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı.
MASAK RAPOR HAZIRLADI
MASAK tarafından hazırlanan raporda, Sebahattin Şirin ile oğlu İ.Ş.Ş.'nin banka hesaplarındaki para hareketlerine yer verildi.
Rapora göre, İ.Ş.Ş.'nin hesaplarında 38 milyon 440 bin lira, Sebahattin Şirin'in hesaplarında ise 12 milyon 558 bin lira olmak üzere yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.
Baba ile oğlu arasında ise 2021-2026 yılları arasında toplam 1 milyon 521 bin 961 liralık karşılıklı para hareketi belirlendi.
İ.Ş.Ş.'nin hesaplarındaki işlem hacminin 2022'de 2 milyon lira seviyesindeyken, 2023'te 9 milyon 325 bin liraya, 2024'te ise 11 milyon 331 bin liraya çıktığı kaydedildi.
İşlem hacminin 2025'te 7 milyon 951 bin TL, 2026'nın 7 Ağustos'a kadarki döneminde ise 7 milyon 487 bin lira olduğu tespit edildi.
ÖDEME KURULUŞLARINDAKİ TRANSFERLER MERCEK ALTINA ALINDI
Raporda, İ.Ş.Ş.'nin Papara, PayFix, IQ Money ve çeşitli ödeme kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemlere de yer verildi.
Kuruluşlar üzerinden Şirin'e toplam 2 milyon 553 bin lira geldiği, Şirin'in ise kuruluşlar üzerinden 784 bin lira gönderdiği belirlendi.
Papara'dan Şirin'e 142 işlemde 1 milyon 548 bin lira gelirken, Şirin tarafından 246 işlemde 406 bin lira gönderildiği kaydedildi.
PayFix üzerinden ise 931 bin TL giriş ve 131 bin lira çıkış olduğu tespit edildi.
Raporda ayrıca, İ.Ş.Ş.'nin hesaplarında babasının yanı sıra çok sayıda farklı kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu belirtildi.
MASAK raporunda, İ.Ş.Ş.'nin son olarak şoför olarak çalıştığı bir medya kuruluşunda aylık ortalama gelirinin 39 bin 358 lira olduğu, bu iş yerinden elde ettiği toplam gelirin ise 275 bin 509 lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Şirin'in adına İstanbul Çatalca'da 5 bin 2 metrekarelik bir tarla ile Güngören'de çatı arası piyesli bir mesken olmak üzere iki gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.
Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında ise toplam 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi tespit edildi.
Bunun 6 milyon 36 bin lirasını hesaba gelen, 3 milyon 642 bin lirasını hesaptan çıkan paranın oluşturduğu belirlendi.
SEBAHATTİN ŞİRİN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Sebahattin Şirin'in gözaltına alındığı soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Taraftar grubu ultrAslan'ın lideri hakkında birçok suçlama var.
Sebahattin Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve karaborsada bilet dolandırıcılığı ile suçlanıyor.
Şirin hakkındaki iddialar arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi de bulunuyor.
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis, önceki gün Şirin'in evinde arama yapmıştı.
EVDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU
Sebahattin Şirin'in evindeki arama yaklaşık 8,5 saat sürdü.
Evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, dört adet balistik çelik yelek ile evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.
Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.
GÜRLEK PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELDİ
Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialara yer vermişti.
Şirin "Sayın Akın Gürlek" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.
"Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz." diyen Sebahattin Şirin, mesajını şöyle sürdürmüştü:
"- Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."
SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?
Sebahattin Şirin, ultrAslan taraftar grubunun tribün lideri olarak biliniyor.
Gençlik yıllarından itibaren Galatasaray taraftarlık kültürünün içerisinde yetişen Şirin, sarı-kırmızılı tribünlerin tanınan bir yüzü.
Sebahattin Şirin, Galatasaray'ın farklı taraftar gruplarını tek bir çatı altında toplama fikri doğrultusunda 2001 yılında kurulan ultrAslan yapılanmasında Alpaslan Dikmen ile birlikte ana aktörlerden biri olarak öne çıktı.
Sebahattin Şirin, grubun organizasyonel yapısında aktif rol oynuyor.