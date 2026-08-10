UltrAslan liderinin evinden servet çıktı. Sebahattin Şirin'in evinde 8.5 saat süren arama
10.08.2026 12:05
Son Güncelleme: 10.08.2026 12:07
UltrAslan tribün lideri Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in gözaltına alınmasının ardından şüphelinin evinde 8,5 buçuk saat süren arama yapıldı. Aramada yüklü miktarda para ve ruhsatsız silah bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, “Sebahattin Şirin” ismini kullanan Galatasaray'ın taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet", “Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma”, “Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Hakkında yakalama talimatı verilen Şirin, dün gözaltına alındı.
Polis ekipleri Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yaptı.
Yapılan aramalarda 841 bin 895 euru, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini, 795 bin 825 Türk lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası bulundu.
Aramada ayrıca 1 silah, 1 şarjör, 141 adet mermi, 3 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirildi.
Öte yandan Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, ele geçirilen delil ve materyallerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.
BAKAN GÜRLEK'E YÖNELİK İDDİALAR PAYLAŞMIŞTI
Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialara yer vermişti.
Şirin “Sayın Akın Gürlek" başlığıyla yaptığı paylaşımında, “Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?
Sebahattin Şirin, ultrAslan taraftar grubunun tribün lideri olarak biliniyor.
Gençlik yıllarından itibaren Galatasaray taraftarlık kültürünün içerisinde yetişen Şirin, Ali Sami Yen Stadyumu'ndan günümüzdeki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a uzanan süreçte sarı-kırmızılı tribünlerin tanınan yüzü oldu.
Sebahattin Şirin, Galatasaray'ın farklı taraftar gruplarını tek bir çatı altında toplama fikri doğrultusunda 2001 yılında kurulan ultrAslan yapılanmasında Alpaslan Dikmen ile birlikte ana aktörlerden biri olarak öne çıktı.
2008 yılında hayatını kaybeden ultrAslan'ın kurucu genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'in ardından grubun liderlik ve tribün koordinasyon sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri olan Sebahattin Şirin, grubun organizasyonel yapısında aktif rol oynuyor.