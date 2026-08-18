UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı
18.08.2026 17:51
Son Güncelleme: 18.08.2026 18:07
Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)’in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümler uygulanmasına karar verilmişti.
SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?
Sebahattin Şirin, ultrAslan taraftar grubunun tribün lideri olarak biliniyor.
Gençlik yıllarından itibaren Galatasaray taraftarlık kültürünün içerisinde yetişen Şirin, sarı-kırmızılı tribünlerin tanınan bir yüzü.
Sebahattin Şirin, Galatasaray'ın farklı taraftar gruplarını tek bir çatı altında toplama fikri doğrultusunda 2001 yılında kurulan ultrAslan yapılanmasında Alpaslan Dikmen ile birlikte ana aktörlerden biri olarak öne çıktı.
Sebahattin Şirin, grubun organizasyonel yapısında aktif rol oynuyor.
SEBAHATTİN ŞİRİN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada taraftar grubu ultrAslan'ın lideri hakkında birçok suçlama var.
Sebahattin Şirin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın yanı sıra, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve karaborsada bilet dolandırıcılığı ile suçlandı.
Şirin hakkındaki iddialar arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak, tehdit veya hakaret içeren tezahürat, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi de bulunuyor.
Soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Şirin'in evinde arama yapmıştı.
EVDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU
Sebahattin Şirin'in evindeki arama yaklaşık 8,5 saat sürmüştü.
Evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, dört adet balistik çelik yelek ile evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.
Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.
GÜRLEK PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Sebahattin Şirin sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialara yer vermişti.
Şirin "Sayın Akın Gürlek" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.
"Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz." diyen Sebahattin Şirin, mesajını şöyle sürdürmüştü:
"Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."
İFADESİNDE NE DEDİ?
İfadesi alınan Sebahattin (Muazaffer) Şirin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sorulmuştu.
Sosyal medya hesaplarını kendisinin kullandığını ve belirtilen paylaşımı da kendisi yaptığını söyleyen Şirin, “Paylaşım içeriğinde devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacakları dedikoduları kulağımıza geldiğinden ve bu grubun içinde Adalet Bakanımızın da adının geçirildiğinden bahsetmiş isem de, ben bu hususu aktif olarak kullandığım sosyal medya platformlarında içeriğine itibar etmediğim yazılar ve paylaşımlar gördüğüm için paylaştım. Bahsettiğim sosyal medya hesaplarının bir çoğu şuan tam olarak kullanıcı ismini, paylaşım tarihini ve içeriğini hatırlamadığım anonim hesaplardır” demişti.
Bazı gazetecilerin isimleri veren Şirin, sözlerini şöyle sürdürmüştü;
“Galatasaray yönetimi aleyhine yapmış oldukları paylaşımlardan ötürü, yazı içeriğinde de bu durumu detaylı olarak izah edemesem de amacım bir nevi bu hususta ihbarda bulunmak ve yine sayın bakanımızın gıyabında yapılan ve itibar etmediğimiz sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmek ve bakanlığımızı bu hususta bilgilendirmekti. Kesinlikle belirttiğim amacım dışında herhangi bir ithamda bulunmam veya başka bir anlaşılmaya sebebiyet verecek bir eylemim olmamıştır.”