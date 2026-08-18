UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Sebahattin Şirin'in evindeki arama yaklaşık 8,5 saat sürmüştü.

Evde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, fişekler, dört adet balistik çelik yelek ile evin farklı yerlerinde 65 milyon lira değerinde para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Evden çıkan bir kasa ise incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.