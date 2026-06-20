Uludağ'daki otel yangını. 3 kişinin can verdiği otelde 450 gün sonra keşif

Uludağ'da da 17 Mart günü kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart’ta günü çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta yaşamını yitirmişti.

Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması i stendi.