Uludağ'daki otel yangını. 3 kişinin can verdiği otelde 450 gün sonra keşif
20.06.2026 10:31
Son Güncelleme: 20.06.2026 10:40
Uludağ'daki Kervansaray Otel'de milli kayakçı Berkin Usta ile anne ve babası yaşamını yitirdiği yangından 450 gün sonra mahkeme ve bilirkişi heyeti keşif yaptı. Ailenin avukatı, yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını ve yangın sprinkleri çalışmadığını öne sürdü.
Uludağ'da da 17 Mart günü kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart’ta günü çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta yaşamını yitirmişti.
Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İLK DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ
Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, yaklaşık 7 saat sürdü.
Duruşma sonunda otel sahibi ile otel müdürünün "ev hapsi" ve " yurt dışı çıkış yasağı" ile tahliyesine karar verildi.
İkinci duruşmada ise tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.
MÜHÜRLÜ BİNADA İKİ SAAT KEŞİF YAPILDI
Olaydan 450 gün sonra davanın görüldüğü Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyeti, keşif yapmak için bilirkişiler ve taraf avukatları eşliğinde 3 kişinin öldüğü otel binasına geldi.
Girişi mühürlü olan binada güvenlik önlemleri altında yapılan ve yaklaşık iki saat süren keşifte; yangının çıkış noktası, teknik altyapı, acil çıkışlar ve söndürme sistemleri mercek altına aldı.
Heyet, ayrıntılı rapor hazırlamak üzere numuneler alıp fotoğraf çekerek binadan ayrıldı.
"OTELİN DIŞI YANICI MALZEMELERDEN OLUŞUYOR"
Keşfin ardından Usta ailesinin yakınlarının avukatı İsmail Eray Çokal, 450 gündür bir hukuk mücadelesi verdiklerinden bahsetti.
"Takılı olup da çalışmayan duman dedektörleri ve yangın sprinkleri var." diye konuşan Çokal, "Burada yaşamını yitirenler yanarak değil, dumandan zehirlenerek öldü. Küçücük bir yangın büyüyüp, oteli yakıyor. Otelin dışı yanıcı bir malzemeden oluşuyor." diye konuştu.
"YANGIN ÖNLEME CİHAZLARI YOK"
Duman tahliye kanallarının olmadığını da öne süren Çokal, "Yangın önleme cihazları yok. Otel adeta bir ihmaller zinciri sonucu yanıyor ve burada 3 canımızı kaybediyoruz. Hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Raporda neler olacağını göreceğiz." dedi.
YANGIN NEDEN ÇIKTI, NASIL BÜYÜDÜ?
Otel yangınının başladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Söz konusu görüntülerde, bir grup gencin verandada oturup, pasta ve çerez yedikleri, çay içtikleri ve gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturduğu görüldü.
ASLİ KUSURLU
Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Usta'nın sahibi olduğu "FB Usta Şirketi"nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlenmişti.
KOVUŞTURMAYA YER YOK KARARI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yahya Usta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.