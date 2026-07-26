Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor. Utandığı için misafir kabul etmiyor

Utandığı için evine bir misafir gelmesinden bile korkan yaşlı kadın, yıllardır bir yerden temin ettiği leğenle yıkanabildiğini ancak en büyük korkusunun ise gündüzleri ve olmadık zamanda tuvalet ihtiyacının gelmesi olduğunu belirtti.

Devletten aylık 6 bin küsur TL yaşlılık aylığı aldığını ancak bundan başka hiçbir gelirinin bulunmadığını belirten Ümmü Şahin, gerek hayırseverlerin desteği gerekse aylık aldığı 6 bin 400 TL'den aldığı paradan biriktirdiği para ile bir miktar malzeme alabildiğini ancak banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirtti.