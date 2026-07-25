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Ümraniye’de kaçan boğa dükkana girdi. Kısa süreli panik kamerada

25.07.2026 18:23

Son Güncelleme: 25.07.2026 18:26

DHA

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Ümraniye’de sahibinin elinden kaçan boğa, sanayi sitesinde dükkana girdi.

Ümraniye’de kaçan boğa dükkana girdi. Kısa süreli panik kamerada
DHA

İddiaya göre, sahibinin elinden kaçan boğa Ümraniye'deki sanayi sitesi içerisinde koşmaya başladı. Kaçan boğa nedeniyle sanayi esnafı kısa süreli panik yaşadı. Boğayı yakalamak için çevrede bulunan esnaf seferber olurken, kaçışını sürdüren boğa bir dükkana girdi.

Ümraniye’de kaçan boğa dükkana girdi. Kısa süreli panik kamerada 1
DHA

Boğanın dükkana girmesi üzerine içeride bulunan çalışanlar panikle dışarı çıktı. Bir süre iş yerinin içinde dolaşan boğa daha sonra yeniden dışarı çıkarak kaçmaya devam etti. 

Ümraniye’de kaçan boğa dükkana girdi. Kısa süreli panik kamerada 2
DHA

Çevredekilerin uzun süren çabası sonucu yakalanan boğa sahibine teslim edildi. 

Boğanın dükkana girdiği ve çalışanların panikle kaçıştığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.