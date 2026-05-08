Ümraniye'deki kesik baş cinayetinde istenen cezalar
08.05.2026 15:53
Kamuoyunda kesik baş cinayeti olarak bilinen Özbekistan uyruklu iki kadının öldüren şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadın cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin cinayetleri önceden planladıkları öne sürüldü.
İddiaya göre, Ümraniye'de birlikte yaşayan sanıklar, önce Sayyora Ergashalıyeva'yı öldürdü. Daha sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktı.
Şüphelilerin daha sonra Sayyora'nın telefonunu kullanarak Durdona Khakımova'yı eve çağırdığı, burada ikinci cinayetin işlendiği iddia edildi.
Khakımova'nın da öldürüldükten sonra parçalanarak valiz ve poşetlerle Şişli'de farklı noktalardaki çöp konteynerlerine atıldığı belirtildi.
MAKTULENİN TELEFONUNDAN DİĞER KADINI ÇAĞIRDILAR
Dosyada yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin valiz ve poşetlerle apartmandan çıkışları ile çöp konteynerlerine eşya bıraktıkları anların yer aldığı öğrenildi.
Ayrıca zanlıların olay sonrası Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti aldığı tespit edildi.
Hazırlanan iddianamede, sanıklar Gofurjon Kamalkhodjev ve Dılshod Turdımurotov hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 23 Ocak'ta Şişli'de bir çöp konteynerinde poşetlere sarılı kadın cesedi bulunmasıyla ortaya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin baş kısmının olmadığını belirledi.
Yapılan incelemelerde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu tespit edildi.
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı oldukları belirlenen Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, başka bir Özbekistan vatandaşı olan Sayyora Ergashalıyeva'dan da 23 Ocak'tan itibaren haber alınamadığı belirlendi.
Ergashalıyeva'nın ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine yürütülen çalışmalarda, genç kadının da aynı evde öldürüldüğü ortaya çıktı.