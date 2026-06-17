UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyordu. Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu baskını
17.06.2026 12:02
Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 12 bin kök kenevir ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat, Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda 23 farklı alanda çalışma yürütüldü.
Operasyona, arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve drone havadan destek verdi.
Aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevirler, bulundukları yerde imha edildi.
Ekipler, ele geçirilen kenevirlerin imhasıyla yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildiğini bildirdi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.