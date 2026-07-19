Üniversiteli genç kız şarjör ve onlarca mermiyle AVM'ye girmeye çalıştı. "Sevgilime götürüyordum"

Yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şüphelinin Beyza A. olduğu belirlendi. Beyza A., Beşiktaş Etiler’deki bir eğlence mekanında eğlendiği sırada yakalandı.

Genç kızın çantasında yapılan aramada şarjörle 25 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Beyza A., sevgilisi Erol G.’nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu, Erol G.‘nin bunları kendisine getirmesini istediğini söylediğini iddia etti.

Beyza A., malzemeleri AVM’de bulunan Erol G.’ye götürmek için yola çıktığını, girişteki X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri Erol G.’yi gözaltına aldı.

YEDİ ADRESTEKİ ARAMALARDA 606 MERMİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Erol G. ile bağlantılı yedi adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer’deki iş yerinde 564 fişek, Erol G.’nin babasına ait evde ise 17 fişek ele geçirildi. Beyza A.’nın çantasında ele geçirilen 25 fişekle birlikte toplam 606 fişeğe el konuldu.