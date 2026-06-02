Ünlü fenomeni dolandırdı, artık taksicilik yapamayacak
02.06.2026 02:52
Son Güncelleme: 02.06.2026 03:04
İstanbul'da Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li ünlü yayıncı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenen taksi sürücüsüne ceza yağdı.
Karaköy'de Tersane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında dün Travis Scott'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı.
İNDİKTEN SONRA FAZLA ÜCRET ÇEKİLDİĞİNİ FARK ETTİ
YAYINCININ PAYLAŞIMI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI
136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
141 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.
TAKSİ SÜRÜCÜ KARTI İPTAL EDİLDİ
Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A.'nın, 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.