Ünlü oto galeriyle ilgili soruşturma. "Mağdurların zararı 141 milyon TL"
16.06.2026 10:16
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren ünlü oto galeriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Mağdurların toplam zararının 141 milyon 255 bin 440 lira olduğu belirtildi.
İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriyle ilgili yürütülen "dolandırıcılık" soruşturmasını tamamladı.
İddianamede oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.
Şahin Çolak'ın yurtdışında olduğu öğrenilirken, baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olup dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da işleyişe müdahil olduğu ve her iki kişinin de "Malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediği yer aldı.
Oto galeri çalışanı Şerif Yalçın Hünüloğlu ise "Dolandırıcılık" suçundan 6 Ocak'ta tutuklandı.
"KENDİ PORTFÖYÜNDEN MÜŞTERİ TEMİN ETTİ"
İddianamede Bağdat Caddesi'nde bulunan ve kamuoyunda bilinen bir oto galerinin sahibi olan Şahin Çolak'ın, mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştirdiği, ancak araçları teslim etmediği ya da takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkı hak sahiplerine ödemediği ifade edildi.
Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun daha önceden bir oto galeri sahibi olduğu daha sonra Şahin Çolak'ın yanında işe başladığı, kendisine ait portföyü kullanarak Çolak'a müşteri temin ettiği, bunun karşılığında komisyon aldığı ve dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği anlatıldı.
İddianamede şüpheliler Şeraffettin Çolak, Şahin Çolak, Ümit Çolak'ın 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mağdur ve müşteki sayısı kadar cezalandırılması, Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise mağdur Adil Can B.'ye karşı işlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bir kez cezalandırılması istendi.
"ÜZERLERİNDE BANKA HACİZİ VAR" DİYEREK ARAÇLARI TESLİM ETMEDİ"
Mağdurlardan Mehmet Maruf Y.'nin Şahin Çolak'a iki adet lüks araç satın almak için toplam 66 milyon lira ödediği, ancak araçların teslim edilmediği öne sürüldü.
Diğer mağdurların da satış ve alım işlemleri nedeniyle milyonlarca lira zarara uğradıkları kaydedildi.
Çolak'ın Cevher T. ile üç araç için 46 milyon 455 bin 440 liraya anlaştığı mağdurun parayı Çolak'ın hesabına gönderdiği, Çolak'ın "Araçların üzerinde banka hacizi var." diyerek araçları teslim etmediği ve parayı Cevher T.'ye iade etmediği kaydedildi.
"OTO GALERİYİ KAPATIP YURT DIŞINA KAÇTI"
Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanları, tanık anlatımları ve MASAK raporlarının incelendiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin çeşitli şirketler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirket ve şahsi hesaplar arasında dolaştırılarak kaynağının gizlenmeye çalışıldığı da ifade edildi.
İddianamede, Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak'ın “Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.
Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Başsavcılık suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini, ayrıca dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanmasına ilişkin gerekli tedbirlerin uygulanmasını talep etti.
Tutuklu bulunan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun tutuklu, baba Şerafettin Çolak ve kardeş Ümit Çolak'ın tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
87 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ile Ümit Çolak hakkında “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Mal varlığını aklama suçundan” 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için ise “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 24 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası talep edildi.