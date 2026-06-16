Ünlü oto galeriyle ilgili soruşturma. "Mağdurların zararı 141 milyon TL"

İddianamede Bağdat Caddesi'nde bulunan ve kamuoyunda bilinen bir oto galerinin sahibi olan Şahin Çolak'ın, mağdurlarla güven ilişkisi kurarak yüksek bedelli araç satışı gerçekleştirdiği, ancak araçları teslim etmediği ya da takas edilen araçlarla ilgili ortaya çıkan mali farkı hak sahiplerine ödemediği ifade edildi.

Şüphelilerden Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun daha önceden bir oto galeri sahibi olduğu daha sonra Şahin Çolak'ın yanında işe başladığı, kendisine ait portföyü kullanarak Çolak'a müşteri temin ettiği, bunun karşılığında komisyon aldığı ve dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği anlatıldı.

İddianamede şüpheliler Şeraffettin Çolak, Şahin Çolak, Ümit Çolak'ın 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan mağdur ve müşteki sayısı kadar cezalandırılması, Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise mağdur Adil Can B.'ye karşı işlenen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bir kez cezalandırılması istendi.