Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
16.07.2026 07:54
Son Güncelleme: 16.07.2026 09:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı aktarıldı.
25 GÖZALTI KARARI
Bugün, 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, Orhan Yıldız ve Öner Faruk Işık gözaltına alındı.
Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, şüphelilere uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltiliyor.
EVİNDEN ÇIKANLAR
İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.