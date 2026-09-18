Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Aras Bulut İynemli, Hasan Şaş ve Sefo dahil 24 gözaltı kararı
18.09.2026 08:01
Son Güncelleme: 18.09.2026 17:15
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 24 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi.
Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.
Yeni deliller ışığında bugün İstanbul'da 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak ardından ifadelerine başvurulacak ve kan-saç örneği alınacak.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
11 ünlü ismin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Oyuncu Aras Bulut İynemli
Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır)
Oyuncu Melis Sezen
Oyuncu Nilperi Şahinkaya
Şarkıcı Hande Demir
Eski futbolcu Hasan Şaş
YouTuber Melis İşiten
Manken Yeliz Yeşilçimen
Şarkıcı Anıl Durmuş
Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu
Aydan Osmanoğlu
Sayat Zurnacı
Aytaç Kart
Muhammet Kahyaoğlu
İKİ AYRI SORUŞTURMA
"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi.
İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
SARAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.