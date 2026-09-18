Ünlülere uyuşturucu soruşturması. 3 şüpheliye tutuklama talebi, 10 kişi serbest bırakıldı
18.09.2026 08:01
Son Güncelleme: 18.09.2026 21:45
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan üç kişi tutuklama, iki kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Sabah saatlerinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yeni bir “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması başlatıldı.
18 Eylül 2026 tarihinde Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.
İki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Çalışmaların devamında Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler hastanedeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık tarafından akşam saat 20.30 sıralarında verilen bilgide, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemleri tamamlanan şüphelilerden Sayat ZURNACI, Aytaç KART ve Muhammet KAHYAOĞLU tutuklama talebiyle, Nilperi ŞAHİNKAYA ve Hasan ŞAŞ adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.” denildi.
10 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan 15 şüpheliden Aras Bulut İyinemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Oyuncu Aras Bulut İynemli
Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır)
Oyuncu Melis Sezen
Oyuncu Nilperi Şahinkaya
Şarkıcı Hande Demir
Eski futbolcu Hasan Şaş
YouTuber Melis İşiten
Manken Yeliz Yeşilçimen
Şarkıcı Anıl Durmuş
Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu
Aydan Osmanoğlu
Sayat Zurnacı
Aytaç Kart
Muhammet Kahyaoğlu
İKİ AYRI SORUŞTURMA
"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlali", "şantaj" ile "fuhuşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtildi.
GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI
İkinci soruşturmada gözaltına alınan Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa’nın gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi.
SARAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iş seyahati için yurt dışında olduğunu, en kısa sürede dönüp ifade vereceğini belirtti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.