Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Biri fenomen, biri iş insanı üç tutuklama
27.11.2026 09:37
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında internet ünlüsü Cansu Taşkın'ın da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı. Mahkeme 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltı süresi uzatılan 14 şüpheli ile sonradan gözaltına alınan bir şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden sosyal medya ünlüsü Cansu Taşkın, iş insanı Muammer Kapucuoğlu ve Saghar Shojaeı hakkında tutuklama talep edildi. Savcılık, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi.
Mahkemeye çıkarılan Taşkın, Kapucuoğlu ve Shojaeı tutuklandı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son operasyon 24 Kasım akşamı başladı. Aralarında ünlü sanatçılar Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Ünlü isimler önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdi daha sonra savcılık ifadesine geçildi. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel dün sabah saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.