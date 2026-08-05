Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı izi. WhatsApp mesajları ortaya çıktı gözaltına alındı
05.08.2026 10:36
Son Güncelleme: 05.08.2026 10:36
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Koray B., cep telefonundaki WhatsApp mesajları üzerine yeniden gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Koray B., yeniden gözaltına alındı.
Koray B.'nin 18 yaşından küçük çocukların fuhşa sürüklemekle suçlanıyor.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray B.'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının fuhşa sürüklediğine ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi.
Söz konusu mesajlar üzerine Koray B. yeniden gözaltına alındı.
Koray B. hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi.
"GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI" İDDİASI
Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü.
Soruşturma savcısı, elde edilen bulguların raporlanması istendi. Savcılık talebi üzerine hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına eklendi.
"KAÇ YAŞINDA" SORUSUNA "17" YANITI
Raporda yer alan bir konuşmada Koray B.'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, çocuğun yaşını sorduğunda "17" yanıtını aldığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.