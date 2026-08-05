Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı izi. WhatsApp mesajları ortaya çıktı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray B.'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının fuhşa sürüklediğine ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi.

Söz konusu mesajlar üzerine Koray B. yeniden gözaltına alındı.

Koray B. hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi.