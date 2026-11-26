Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk serbest bırakıldı
26.11.2026 09:30
Son Güncelleme: 26.11.2026 09:34
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan ve Deniz Çakır'ın da olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bu isimler, dün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.
DÜN NELER YAŞANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Son operasyonun dosyadaki şüpheli savunmaları, tanık beyanları ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kararın ardından aralarında Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTENDİ
Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.