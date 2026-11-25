Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk de gözaltında
25.11.2026 10:30
Son Güncelleme: 25.11.2026 10:34
Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şarkıcı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 24 ünlü isim gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Bu isimler hakkında uyuşturucu madde kullanma ya da bulundurma suçlaması bulunuyor.
Ünlü isimlerin önümüzdeki saatlerde uyuşturucu testi için örnek vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmeleri bekleniyor.
YENİ OPERASYON NASIL BAŞLADI?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları geçen yıl ekim ayında başladı. Bu süreçte birçok operasyon yapıldı, ünlü isimler gözaltına alınıp tutuklandı.
Dün akşam başlayan son operasyon da dosyadaki şüpheli savunmaları, tanık beyanları ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştirildi.
Dosyada bazı gizli tanık ifadeleri olduğu da belirtildi.
Bu doğrultuda soruşturmayı derinleştiren savcılık, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu gözaltı kararlarını verdi.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.