Ünlülere uyuşturucu soruşturması. Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in test sonucu belli oldu
27.11.2026 20:19
Son Güncelleme: 27.11.2026 20:32
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda test veren 21 şüpheliden 16'sının test sonucu belli oldu. 3 kişinin testinin pozitif olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca “fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme” ile “uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında sanatçı Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının test sonucu ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıkarken, Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın testi negatif çıktı.
Öte yandan Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde “Kodein” maddesi tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimlerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle serbest bırakıldı. Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.
ÖZCAN DENİZ: İKİ YILDIR KALP RAHATSIZLIĞIM VAR
Özcan Deniz'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
Emniyette verdiği ifadesini tekrar eden Deniz, borsada ya da fonda adına kayıtlı hesap olmadığını dile getirdi. Adına kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve bir tane de aracı olduğunu öne süren Deniz, yaklaşık iki yıldır kalp rahatsızlığı olduğunu ve raporlu ilaçlarını kullandığını anlattı.
Deniz, yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını vurgulayarak "Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı." diyerek kendisini savundu.
Deniz, hakkında takipsizlik kararı verilmesini de istedi.
AÇIKLAMA YAPTI
Deniz, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Telaş yok. Suçuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır." paylaşımında bulunan Deniz, süreci takipçileriyle de paylaşacağını söyledi.
Ekip olarak yeni filminin başarısının tadını çıkarmaya konserlerinde müzikseverlerle keyifli vakit geçirmeye devam edeceğini ifade eden Deniz, internette dolaşımda bulunan adliye görüntüsünün ve konuşmasının 3 yıl öncesine ait olduğunu dile getirdi.
DENİZ ÇAKIR: REÇETELİ İLAÇLARIM VAR
Oyuncu Deniz Çakır'ın da savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Çakır, emniyetteki ifadesini tekrarladı; reçeteli ilaçları olduğunu, bunun haricinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve satan kimseyi de tanımadığını öne sürdü.
BURCU ÖZBERK: UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM
Oyuncu Burcu Özberk de Özcan Deniz ve Deniz Çakır gibi emniyette verdiği ifadesini savcılıkta tekrar etti.
Havaalanında gözaltına alındığını ifade eden Özberk, yoğun olarak dizi çekimlerinde bulunduğunu ve işten eve, evden işe şeklinde hayatını yaşadığını öne sürdü.
Özberk, geceleri pek dışarı çıkmadığını savundu ve uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadığını iddia etti.
Yeşil reçete veya uyuşturucu kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, üzerine atılı suçlamaları da kabul etmedi.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.