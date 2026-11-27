İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır ve Burcu Özbek ile organizatör Erdal Bozkuş ve internet ünlülerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimlerden Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle serbest bırakıldı. Ceylan Kaya isimli şüpheli ise tutuklandı.



ÖZCAN DENİZ: İKİ YILDIR KALP RAHATSIZLIĞIM VAR



Özcan Deniz 'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Emniyette verdiği ifadesini tekrar eden Deniz, borsada ya da fonda adına kayıtlı hesap olmadığını dile getirdi. Adına kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve bir tane de aracı olduğunu öne süren Deniz, yaklaşık iki yıldır kalp rahatsızlığı olduğunu ve raporlu ilaçlarını kullandığını anlattı.

Deniz, yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını vurgulayarak "Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı." diyerek kendisini savundu.

Deniz, hakkında takipsizlik kararı verilmesini de istedi.

AÇIKLAMA YAPTI

Deniz, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Telaş yok. Suçuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır." paylaşımında bulunan Deniz, süreci takipçileriyle de paylaşacağını söyledi.

Ekip olarak yeni filminin başarısının tadını çıkarmaya konserlerinde müzikseverlerle keyifli vakit geçirmeye devam edeceğini ifade eden Deniz, internette dolaşımda bulunan adliye görüntüsünün ve konuşmasının 3 yıl öncesine ait olduğunu dile getirdi.