NTV

Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu

30.06.2026 20:26

Son Güncelleme: 30.06.2026 20:56

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kartal'da trafikte motokurye ile tartışan bir sürücünün geri viteste unuttuğu araç, arkadaki minibüse çarptı. Daha sonra sürücü motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı.

Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu
DHA

İstanbul Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi'ndeiddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç sürücü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu 1
DHA

İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya devam ederken hafif ticari araç sürücüsü aracını geri viteste unutarak seyir halindeki servis minibüsüne çarptı. 

Bunun üzerine aracından inen sürücü motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı. 

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulan kavga trafikteki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu 3
DHA

Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu 4
DHA
Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu 5
DHA