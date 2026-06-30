Trafikte kavgaya daldı, aracını geri viteste unuttu
30.06.2026 20:26
Son Güncelleme: 30.06.2026 20:56
Kartal'da trafikte motokurye ile tartışan bir sürücünün geri viteste unuttuğu araç, arkadaki minibüse çarptı. Daha sonra sürücü motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı.
DHA
İstanbul Kartal'da Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi'ndeiddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araç sürücü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
DHA
İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmaya devam ederken hafif ticari araç sürücüsü aracını geri viteste unutarak seyir halindeki servis minibüsüne çarptı.
Bunun üzerine aracından inen sürücü motokuryeye yumruk atarak saldırmaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Çevredeki kişilerin araya girmesiyle son bulan kavga trafikteki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
DHA
DHA
DHA