Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından toplam 17 bin 687 metrekare büyüklüğündeki altı taşınmaz için 177 milyon 161 bin 850 lira muhammen bedel belirlendi.

İlk açık artırmalar 5-13 Ocak 2027, satışın gerçekleşmemesi hâlinde ikinci artırmalar ise 4-12 Şubat 2027 tarihleri arasında UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 144 yıllık mülkiyet geçmişi, savaşların ve göçlerin ardından unutulan miras ve 41 yıllık hukuk mücadelesi, şimdi açık artırma süreciyle yeni bir döneme giriyor.