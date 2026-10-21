Üreme hücresi operasyonu: Donör iki kadına Türkiye dönüşü gözaltı
21.10.2026 11:55
Son Güncelleme: 21.10.2026 12:01
Yasa dışı üreme hücresi ticareti yapan çeteye yönelik soruşturmada, donör kadınlardan ikisi KKTC dönüşü havalimanında yakalandı.
Genç kadınları yurt dışına götürüp üreme hücrelerini alan ve bunları tüp bebek tedavisi isteyen ailelere satan çeteye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada donör olduğu belirlenen iki kadın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kadının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan bir kliniğe yumurta vermeye gittikleri ve buradan yurda döndükleri bildirildi.
Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 44'e yükseldi. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan sekiz şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATIŞI YAPTI
Soruşturma dosyasında çarpıcı ayrıntılar yer alıyor. İddiaya göre soruşturma, şebekenin lideri olan kadının durumdan şüphelenen eşi tarafından CİMER'e yapılan başvuruyla başladı.
Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir örgüt lideri, beş örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, dört seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
DONÖR OLARAK BAŞLADI, ÖRGÜT LİDERLİĞİNE YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen şahsın ilk olarak donörlük yaptığı ve işlemin yollarını ayrıntılı öğrenmek suretiyle organizasyonun başına geçtiği tespit edildi.
Örgüt lideri Hacer T., 2020 yılına kadar tekstil işçisi olarak çalışmaktayken bir arkadaşı vasıtasıyla donörlük yapmaya başladığı belirlendi.
Zaman içerisinde sistemi öğrenen şüpheli daha fazla kazanç elde etmek amacıyla yeni kadınlar bulmak ve komisyon almak suretiyle donör sağlamaktan elde ettiği gelir ile ekonomik durumunu düzeltti.
Daha sonra bu işleri birlikte yaptığı ve ilaç temin ettiği, örgüt yöneticilerinden olan Muharrem Ş. ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, bu suretle ilaç temini ve donörlük faaliyetlerini tek çatı altında yürütmeye başladıkları belirlendi.
TEN, SAÇ VE GÖZ RENGİNE GÖRE KATALOG OLUŞTURMUŞLAR
Örgüt lideri kadın şüphelinin dijital incelemelerinde bir katalog da ortaya çıkartıldı. Bu katalogda donör olarak yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler kayıt altına alınarak potansiyel müşterilerle paylaşıldı.
Biyolojik olarak annenin doğuran değil yumurta hücresi kullanılan kişi olması sebebiyle örgütün yumurta sahibi kadınların kişisel bilgilerini pazarlamak üzere edindikleri ve paylaştıkları ortaya çıkartıldı.
Kan grubu, göz rengi, ten rengi, saç rengi gibi özellikler ayrıca arşivlenerek, çocukların bu özelliklere yatkın olacağının müşterilere bildirildiği tespit edildi. Yumurta hücresi alınan kadınların kişisel ve fiziksel özellikleri kayıt altına alınarak potansiyel müşterilere sunulduğu belirlendi.
Müşterilere talep ettikleri özelliklere göre fiyat tarifesi oluşturulduğu ortaya çıktı.