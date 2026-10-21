Üreme hücresi operasyonu: Donör iki kadına Türkiye dönüşü gözaltı

Genç kadınları yurt dışına götürüp üreme hücrelerini alan ve bunları tüp bebek tedavisi isteyen ailelere satan çeteye yönelik operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada donör olduğu belirlenen iki kadın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kadının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan bir kliniğe yumurta vermeye gittikleri ve buradan yurda döndükleri bildirildi.

Son gözaltılarla birlikte soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 44'e yükseldi. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan sekiz şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.