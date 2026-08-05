Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili Sibel Tan Çetinkaya oldu

Aranın ardından meclis üyeleri salona gelirken izleyici sıralarındaki Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü ve beraberindekiler CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Kazan'a tepki gösterdi. Kazan ise kendisine yönelik tepkilere karşılık verirken, Meclis'te gerginlik oluştu.

İzleyici bölümünde Yeni Parti ve AK Parti grupları arasında da karşılıklı sözlü tartışma yaşanırken, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve oturumu yöneten Aral'ın müdahaleleri sonrası salonda ortam sakinleşti.